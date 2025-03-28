Песков прокомментировал назначение Паслера врио главы Свердловской области

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Назначение Дениса Паслера врио главы Свердловской области в том числе связано с его успешной реакцией на паводок в Оренбуржье в прошлом году, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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