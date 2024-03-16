Штампы, галоген, нет экранов: таков абсолютно новый Duster «в базе»

На французском сайте Dacia запущен конфигуратор будущего бестселлера. Начальная версия стоит 19 690 евро (1,99 миллиона рублей) и выглядит такой вариант просто: обут в стальные 16-дюймовые колёса, может быть покрашен только в белый цвет, доступен с тканевым салоном без медиасистемы.