Выживший на Эльбрусе альпинист рассказал о причинах трагедии

Выживший после трагического восхождения на Эльбрус боснийский альпинист Харис Адилович рассказал о последних часах экспедиции и заявил, что причиной гибели его товарищей могли стать не ошибки подготовки, а резкое ухудшение погодных условий и неверный прогноз.
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