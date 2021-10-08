Почему этот летчик был похоронен в море вместе со своим самолетом? Единственный случай в истории (1944)

5 ноября 1944 на палубу американского авианосца "Эссекс", после тяжелого боя над Манильским заливом, сел сильно повреждённый в бою торпедоносец-бомбардировщик TBF-1 "Авенджер".
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