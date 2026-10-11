По $9800 с носа до 2061: Украина задолжала МВФ и Всемирному банку уже $129 млрд

Главное в тезисах: Долговая нагрузка до 2061 года: Украина обязана перечислить Международному валютному фонду и Всемирному банку 128,86 млрд долларов, из которых 27,94 млрд — только обслуживание обязательств.
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