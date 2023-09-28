Гусев: заключившие контракт с ВС иностранцы получат по 120 тысяч рублей 

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что иностранные граждане, которые на территории региона заключат контракт на военную службу, получат выплату от местных властей в размере 120 тысяч рублей.
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