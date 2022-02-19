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Обучение в школах и вузах ДНР приостановили из-за обострения ситуации в Донбассе

Обучение в школах и вузах ДНР приостановили из-за обострения ситуации в Донбассе

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Учебный процесс во всех образовательных и научных организациях приостановлен на территории Донецкой народной республики в связи с обострением ситуации в Донбассе, говорится в приказе министерства образования ДНР.

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