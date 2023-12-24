Пятый канал
ГлавнаяНОВОСТИЛОНГРИДЫЛАЙФХАКИИНТЕРВЬЮПРО ИГРЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пятый канал

31 474 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Мне очень нравится Николай Добрынин как актер!! Всего хорошего ему и его семье!!«Господи, спасибо...
  • лина любимцева
    Да нет... ЭТО жЫдо-бандэровцы довели Украину!! При помощи США -  да!! Но если у жЫдо-бандэровцев нет мозгов, то чего ...«Четкий план»: ка...
  • Игорь Петров
    Российские военны...

«Приведет к катаклизму»: нобелевский лауреат выступил против конфискации активов РФ

«Приведет к катаклизму»: нобелевский лауреат выступил против конфискации активов РФ

Конфискация замороженных российских активов неизбежно приведет к катаклизму. Об этом в интервью с изданием La Repubblica сообщил нобелевский лауреат по экономике, профессор Йельского университета Роберт Шиллер.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх