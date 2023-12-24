«Приведет к катаклизму»: нобелевский лауреат выступил против конфискации активов РФ

Конфискация замороженных российских активов неизбежно приведет к катаклизму. Об этом в интервью с изданием La Repubblica сообщил нобелевский лауреат по экономике, профессор Йельского университета Роберт Шиллер.
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