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Владимирские новости

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Хохлова подвела итоги весенней сессии владимирского парламента

Хохлова подвела итоги весенней сессии владимирского парламента

За весеннюю сессию депутаты приняли 121 областной закон, включая увеличение расходов на образование и здравоохранение, поддержку участников СВО и расширение круга лиц, имеющих право на бесплатное получение земли.

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