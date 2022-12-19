Сделала сладкий подарок на Новый год своими руками, получилась такая красота!

Не успеем оглянуться как наступит Новый Год, да да он наступит быстро). Сегодня хочу поделится с вами прекрасной идеей сделать подарок своими руками.
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