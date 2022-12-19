Сам себе мастер

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Сделала сладкий подарок на Новый год своими руками, получилась такая красота!

Сделала сладкий подарок на Новый год своими руками, получилась такая красота!

Не успеем оглянуться как наступит Новый Год, да да он наступит быстро). Сегодня хочу поделится с вами прекрасной идеей сделать подарок своими руками.

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