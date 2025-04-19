Макрон предложил исследователям всего мира для своих работ выбрать Францию

Переезд во Францию позволит исследователям всего мира получить все возможности для продолжения своих научных исследований, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, 18 апреля пишет французский журнал Le Point.
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