Свердловчанка отсудила 1,5 миллиона рублей у владельца автобуса после ДТП

Жительница Свердловской области, пострадавшая в результате тяжелого дорожно-транспортного происшествия, отсудила компенсацию в размере 1,5 миллиона рублей у владельца автобуса, признанного виновным в аварии.
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