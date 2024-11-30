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Напавшие на стриптиз-клуб в Приморье спецназовцы пытались похитить человека

Напавшие на стриптиз-клуб в Приморье спецназовцы пытались похитить человека

Сотрудникам спецназа приморского главка Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) предъявлено обвинение в нападении на развлекательное заведение во Владивостоке и попытке похищения человека, сейчас фигуранты знакомятся с материалами дела.

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