Напавшие на стриптиз-клуб в Приморье спецназовцы пытались похитить человека

Сотрудникам спецназа приморского главка Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) предъявлено обвинение в нападении на развлекательное заведение во Владивостоке и попытке похищения человека, сейчас фигуранты знакомятся с материалами дела.
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