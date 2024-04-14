НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

130 подписчиков

Капризов побил рекорд «Миннесоты» по голам в большинстве за сезон – 18. Он превзошел собственный результат сезона-2022/23

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» обыграла «Сан-Хосе» со счетом 6:2. Кирилл Капризов набрал 3 (2+1) очка и стал первой звездой матча.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх