СК возбудил дело о терроризме по факту обстрела Коренево в Курской области

Главное военно-следственное управление СК возбудило уголовное дело по статье о теракте по факту обстрела поселка Коренево Курской области со стороны ВСУ, сообщила 16 февраля пресс-служба военных следственных органов СК.
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