В Запорожье сообщили об ударе по энергообъектам на подконтрольной ВСУ территории

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Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по энергообъектам в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом РИА Новости заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.