Российскую патриотическую общественность, несомненно, порадовало сообщение Управления Следственного комитета России (СКР) о поимке второго нападавшего на двух одноногих участников спецвоенной операции (СВО) в Нерчинско-Заводском районе.
В преддверии судов Линча?
Комментарии
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Вениамин Маркуц
Пока в России существует чиновничество гоголевского и салтыково-щедринского типа так и будет продолжаться. Так что суд линча надо начинать с них. А таких чиновником - сотни тысяч.
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14 час.
Р
Роман
Суд линча не нужен,просто направить в такие места вагнеров в помощь так называемой полиции...
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9 час.
Людмила Лиханова
Не хочу сотрясать воздух возмущениями. Они у каждого адекватного человека. Просто хочу пожелать чтобы в местах столь неотдаленных они полностью вкусили отношение к ним и научились Родину любить, людей уважать и когда выйдут (если выйдут)то или со злости вновь получат по-полной или зароются чтобы никто не узнал.
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7 час.
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