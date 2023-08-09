В преддверии судов Линча?

Вениамин Маркуц Пока в России существует чиновничество гоголевского и салтыково-щедринского типа так и будет продолжаться. Так что суд линча надо начинать с них. А таких чиновником - сотни тысяч.

Р Роман Суд линча не нужен,просто направить в такие места вагнеров в помощь так называемой полиции...