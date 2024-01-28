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МИД Ирана указал на кризис мирового сообщества из-за конфликта в секторе Газа

МИД Ирана указал на кризис мирового сообщества из-за конфликта в секторе Газа

Глава Министерства иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан выступил с заявлением о том, что война, разгоревшаяся на территории сектора Газа, продемонстрировала «серьезный кризис» морали и эффективности, который наступил в международном сообществе.

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