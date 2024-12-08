Западный чиновник назвал последствия встречи Трампа, Макрона и Зеленского

На Западе надеются, что состоявшаяся трехсторонняя встреча избранного президента США Дональда Трампа в Елисейском дворце с Владимиром Зеленским при участии французского лидера Эммануэля Макрона может подготовить будущие шаги по Украине.
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