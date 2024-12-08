Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 457 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Valet
    Все сказано верно, Асад и его вся свора зажрались, заигрались, а про страну забыли, и ВОТ ПОЛУЧИЛИ!!!! ЖАЛЬ ТОЛЬКО НА...«Мне не жаль». Во...
  • Silver Kont
    А пиZдануть хорошенько по позициям "бармалеев" нет желания? Или тоже уже всё куплено?В Госдуме раскрыл...
  • Марионелла Тукмачева
    Точно.Шольц назвал хоро...

Западный чиновник назвал последствия встречи Трампа, Макрона и Зеленского

Западный чиновник назвал последствия встречи Трампа, Макрона и Зеленского

На Западе надеются, что состоявшаяся трехсторонняя встреча избранного президента США Дональда Трампа в Елисейском дворце с Владимиром Зеленским при участии французского лидера Эммануэля Макрона может подготовить будущие шаги по Украине.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх