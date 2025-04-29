Будущий Римский папа: честная аналитика

С кончиной Папы Франциска весь христианский мир находится в ожидании имени нового понтифика, а сама Католическая церковь вступила в особый период «Sede Vacante», что в переводе с латинского языка дословно означает «при незанятом престоле».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии