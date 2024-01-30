"Страна.ua": Залужный мог переиграть Зеленского слухом о своей отставке

Слухи о возможной отставке Валерия Залужного с поста главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) могут исходить от самого Залужного или от его сторонников, с целью сыграть на опережение, лишив президента Украины Владимира Зеленского такой возможности.
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