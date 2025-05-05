"Ситуация сложнее, чем в годы ВОВ": Путин оценил перспективы отношений России и Европы

Владимир Алтайцев А ведь даже здесь две гниды против России, радуются её тяжёлому положению - некие мужикобаба, либо бабомужик Бунина и Коростелёв.

Виктор Борисов И кто же создал эту ситуацию Байден Трамп Зеленский Навальный.......аналогов нет все идет по плану.мы еще не начинали прошу отнестись с пониманием