Президент России Владимир Путин оценил перспективы восстановления отношений России и Европы. ПО мнению российского лидера, рано или поздно они, безусловно восстановятся.
"Ситуация сложнее, чем в годы ВОВ": Путин оценил перспективы отношений России и Европы
Комментарии
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Владимир Алтайцев
А ведь даже здесь две гниды против России, радуются её тяжёлому положению - некие мужикобаба, либо бабомужик Бунина и Коростелёв.
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2 час.
Виктор Борисов
И кто же создал эту ситуацию Байден Трамп Зеленский Навальный.......аналогов нет все идет по плану.мы еще не начинали прошу отнестись с пониманием
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40 мин.
Геннадий Гудков
...когда мы начнем - это будет означать, полный писец! ...а начинать придётся, мы ведь не допустим новых захватов нашей территории?!.
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30 мин.
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