"Ситуация сложнее, чем в годы ВОВ": Путин оценил перспективы отношений России и Европы

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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
А  ведь даже  здесь две  гниды  против  России, радуются её тяжёлому  положению - некие  мужикобаба, либо  бабомужик  Бунина  и Коростелёв.
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2 час.
Виктор Борисов
И   кто же  создал  эту  ситуацию  Байден Трамп  Зеленский  Навальный.......аналогов нет  все  идет по плану.мы еще не начинали   прошу отнестись  с пониманием
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40 мин.
Геннадий Гудков
...когда мы начнем - это будет означать, полный писец! ...а начинать придётся, мы ведь не допустим новых захватов нашей территории?!.
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30 мин.
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