113 палисадников Победы у домов нижегородских ветеранов благоустроят Волонтёры Победы в преддверии 9 Мая

В Нижегородской области стартовала ежегодная всероссийская акция «Палисадник Победы», в ходе которой добровольцы высаживают цветы на придомовых территориях, где живут ветераны Великой Отечественной войны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии