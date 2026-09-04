Угроза прекрасному: способны ли нейросети «убить» искусство

ЯРОСЛАВ БЕЛОУСОВ - специально для ИА Регнум. Недавно один пользователь платформы X провёл такой эксперимент: выставил картину Клода Моне и подписал её «Создано с помощью ИИ».
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