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ИА Регнум

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Угроза прекрасному: способны ли нейросети «убить» искусство

Угроза прекрасному: способны ли нейросети «убить» искусство

ЯРОСЛАВ БЕЛОУСОВ - специально для ИА Регнум. Недавно один пользователь платформы X провёл такой эксперимент: выставил картину Клода Моне и подписал её «Создано с помощью ИИ».

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