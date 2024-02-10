Верховный суд разрешил не возвращать подарки от бывших возлюбленных. Инстанция разъяснила, что преподнесённые во время ухаживания презенты — часть личных отношений и они «заведомо не означают наличия гражданско-правовых обязательств».
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