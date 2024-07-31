Не горят желанием. В США сделали жесткое заявление о восстановлении Украины. Кто будет помогать Киеву после прекращения конфликта?

Natalija Osminina

Ну и планов накропал идиотик Макс Приморак. Ничего из того, что он написал-не будет. Так мало того, даже если бы Россия заткнулась бы в тряпочку, то и тогда бы ничего из этого не было. Задачей американцев было 1.уничтожить как можно больше украинцев, чтобы не кормить их и не бояться бунтов. 2. запустить на Украину свои корпорации. 3.уничтожить всю промышленность. Это мы уже проходили, когда Прибалтику принимали в ЕС. Украина нужна ЕС и США, чтобы спасти свои мыльные пузыри, чтобы они обрели МАТЕРИАЛЬНОСТЬ РЕАЛЬНОСТИ, будучи привязанными к НОВЫМ РЕСУРСАМ. Именно так за счет Прибалтики укрепилсь евро. А у Прибалтики не было столько ценного! В принципе США рассматривают Украину не только как добычу ресурсов, но и как свой рынок, я бы сказала, примерно такой же, как рынки Китая, хотя и послабее. Ведь, на азиатских уже все готово!! Знай только свои товары завози. А на Украине придется раскошелиться. И гораздо больше, чем когда ЕС рассматривал Прибалтику как свой рынок. Нужно печатать доллары. И прибыль пойдет не сразу. А каждый день на счету. Цель тогда была - всё закрыть и стать рынком для залежалых европейских товаров, поддерживая их производителей. Украина в этом смысле хуже Прибалтики. Предприятий разрушать надо больше - аж 3500 государственных предприятий. Тогда как Киев, напротив, "хочет создать стратегические государственные монополии, особенно в энергетическом секторе" - дурачки, бредят планом Маршалла. А у Украины даже энергии нет, чтобы обеспечивать новые предприятия. Да и строить их никто не собирается. Главное для новых оккупантов- очистить землю от разрушений на СВОЕЙ собственности и там иметь нужное кол-во энергии. Плюс на Украине повис возврат долгов. Чего не было в Прибалтике. Тогда европейцам она досталась чистой, ухоженной, новой власти осталось только распродать флот и промышленность и закрыть в Литве атомную электростанцию (до сих пор закрыть не могут). Так что даже теоретически, если Россия промолчит, то не будет счастья на Украине ни США, ни тем более украинцам.