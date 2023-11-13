Названы 4 способа чувствовать себя увереннее на работе

Названы 4 способа чувствовать себя увереннее на работеАнна Агикова, консультант по карьерному развитию для предпринимательниц и ментор НИУ ВШЭ, рассказывает, откуда у нас появляются сомнения в своих компетенциях и что поможет их преодолеть.