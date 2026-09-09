Всего 22 года. Умерла самая красивая девушка Австрии Лючия Шишич. Последнее фото объясняет всё

Обладательница титулов "Мисс Вена" и "Мисс Австрия" Лючия Шишич скончалась 7 сентября в возрасте всего 22 лет.
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