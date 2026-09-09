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Царьград

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Всего 22 года. Умерла самая красивая девушка Австрии Лючия Шишич. Последнее фото объясняет всё

Всего 22 года. Умерла самая красивая девушка Австрии Лючия Шишич. Последнее фото объясняет всё

Обладательница титулов "Мисс Вена" и "Мисс Австрия" Лючия Шишич скончалась 7 сентября в возрасте всего 22 лет.

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