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Петербургский дневник

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Олег Кузин: «Никакой разнарядки. Было соревнование»

Олег Кузин: «Никакой разнарядки. Было соревнование»

Декан факультета социальных технологий Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ – газете «Пионерская правда» Сегодня исполняется 100 лет со дня основания газеты для детей «Пионерская правда».

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