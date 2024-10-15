Наступление ВС РФ по сухому дну Днепра: неожиданный удар по Западу и по нацистам Юлия СоколоваНаступление российских войск на Запорожье постепенно начинает набирать обороты, что вызывает неоднозначную реакцию со стороны Запада.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии