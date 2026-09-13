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Военные ВСУ подняли бунт на передовой, выступая против собственной утилизации

Военные ВСУ подняли бунт на передовой, выступая против собственной утилизации

На украинских позициях всё заметнее проявляется проблема, о которой ещё недавно старались говорить лишь за закрытыми дверями: недовольство среди военнослужащих решениями командования.

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