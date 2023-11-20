Пацифизм с оплатой мразями

Александр Симаков

Вчера на сайте была статья на эту тему "Воскресное: Врачи в письме к Путину попросили освободить художницу Скочиленко". Специально для Вас скопировал свой комментарий к той статье: "А это письмо точно наши, российские, врачи подписывали? Опубликовал это письмо хирург Александр Ванюков в соцсети Facebook (!), запрещенной в России. Вот. И российские (?) врачи стали массово это письмо подписывать, в Фейсбуке, видимо через ВПН, потому что Фейсбук в России запрещён. Кстати, Александр Ванюков - этот тот самый хирург, автор коллективного письма врачей, требующих оказать Алексею Навальному медицинскую помощь. Он же - инициатор флешмоба в поддержку Голунова в 2019 году. Он же автор письма в феврале 2022 года к гражданам России с призывом выступить против войны. 1 марта 2022 года он уехал из России, и сейчас проживает в Латвии. Чуете, чьи уши торчат за письмом этого врача? P.S. Кстати, за пользование запрещенным в России Facebook граждан могут оштрафовать на сумму до 2500 рублей, юрлиц — до 50 000 рублей (статья 13.15 КоАП). А также использование аккаунтов в Facebook и Instagram может быть расценено как участие в деятельности экстремистской организации (часть вторая статьи 282.2 УК). . ... Наказывается и лишением свободы на срок от шести до десяти лет. Очень хочется, чтобы живущий ныне в Латвии хирург Ванюков в скором времени написал письма с требованием освободить врачей, подписавших это его письмо. " И еще один: "Это письмо подписали в основном врачи, считающиеся российскими, но ныне проживающие в Латвии, Израиле и прочих "райских странах". Цель этой акции- бросить тень на тысячи настоящих российский врачей, не имеющих к этой провокации никакого отношения. Информацию об этом письме начали распространять ресурсы Инсайдер и Медуза, базирующиеся в Латвии, автор письма Ванюков, проживающий в Латвии. И не факт, что это письмо подписал кто-то ещё, кроме Ванюкова!"