SHOT: певица Долина приобрела элитное жилье с сауной, джакузи и розовой комнатой

Певица Лариса Долина приобрела квартиру за 250 млн рублей с собственной сауной и джакузи с панорамным окном и видом на набережную Москвы-реки.
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