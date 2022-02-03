Банки.ру

95 208 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • DimKash
    Манипулируют рынком всегда и везде, глобальной новости в этом нет, по сути это обычное событие для низко ликвидных ин...ЦБ уличил банк «Д...
  • Sasha Sokolov
    ну правильно цена акции или падает или растет медленно,народ продает видимо акции? а дивидендами тут не удержишь никогоПрезидент МТС: ко...
  • Sasha Sokolov
    пора ставки в банках смелее поднимать до 9%,если банки хотят чтобы им народ понес деньги,а так или дома или на БиржуМаксимальная став...

Исследование: треть бизнесменов готовы передать компанию детям

Около трети (31%) собственников планируют передать бизнес следующему поколению, 17% предпринимателей продать компанию, а 9% – выйти на IPO, передать компанию в траст или другим образом привлечь инвесторов, но большинство (43%) частных компаний не имеют специальных механизмов преемственности, показало исследование аудиторско-консалтинговой организации EY «Частный и семейный бизнес в России», там уверены, что в ближайшие годы произойдет самый серьезный в экономике страны переход капитала от одного поколения владельцев к другому, так как бизнесмены, сделавшие состояние в 1990-е и 2000-е, приближаются к преклонному возрасту, пишут «Ведомости».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх