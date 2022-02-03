Исследование: треть бизнесменов готовы передать компанию детям

Около трети (31%) собственников планируют передать бизнес следующему поколению, 17% предпринимателей продать компанию, а 9% – выйти на IPO, передать компанию в траст или другим образом привлечь инвесторов, но большинство (43%) частных компаний не имеют специальных механизмов преемственности, показало исследование аудиторско-консалтинговой организации EY «Частный и семейный бизнес в России», там уверены, что в ближайшие годы произойдет самый серьезный в экономике страны переход капитала от одного поколения владельцев к другому, так как бизнесмены, сделавшие состояние в 1990-е и 2000-е, приближаются к преклонному возрасту, пишут «Ведомости».