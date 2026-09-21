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Минфин: лицензирование табака сократит теневой рынок и даст 50 млрд рублей доходов

Минфин: лицензирование табака сократит теневой рынок и даст 50 млрд рублей доходов

По данным Министерства, лицензирование оптовой и розничной торговли табаком и никотинсодержащей продукцией позволит пополнить бюджет на 50 млрд рублей уже в 2027 году.

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