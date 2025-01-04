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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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0,83 гола Овечкина в среднем за игру в сезоне – лучший показатель в лиге. У Пойнта и Драйзайтля – по 0,74, у Капризова – 0,69

Форвард «Вашингтона» в среднем забивает 0,83 гола за игру (19 голов в 23 матчах) – это его лучший показатель в карьере.

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