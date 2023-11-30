В Кудрово ищут спрятавшего контейнер с амфетамином в пожарном гидранте

Следователями возбуждено уголовное дело. Две недели назад, 15 ноября, в службу «112» позвонил 42-летний житель Всеволожского района Ленобласти, который сообщил о том, что в 9-м подъезде дома № 3 по Пражской улице в Кудрово обнаружил в пожарном гидранте контейнер с белым порошком и пакеты для фасовки.