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Русская весна

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Немецким детям видео про ракету Taurus, которая «хочет» на Украину (ВИДЕО)

Немецким детям видео про ракету Taurus, которая «хочет» на Украину (ВИДЕО)

Детская программа logo! немецкой государственной телерадиокомпании ZDF опубликовала ролик про крылатую ракету Taurus, которая «хочет» на Украину, но этому мешает «сомневающийся» канцлер Германии Олаф Шольц.

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