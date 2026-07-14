Fars: США нанесли удар по району иранского Дехлорана

Американский снаряд поразил объект в районе города Дехлоран на западе Ирана. Об этом сообщает Fars. «На данный момент нет точной информации о месте взрывов и масштабах возможных разрушений», — говорится в публикации.
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