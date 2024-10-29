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Вашингтон отказался от ограничений для ВСУ в случае прибытия солдат из КНДР

Вашингтон отказался от ограничений для ВСУ в случае прибытия солдат из КНДР

Соединённые Штаты не планируют устанавливать дополнительные ограничения на применение Киевом вооружения США даже в том случае, если Северная Корея примет участие в украинском конфликте на стороне РФ, сообщает Reuters со ссылкой на Пентагон.

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