Как советский рубль сражался с долларом и почему нас перестал волновать курс

Оглядываясь назад, я ловлю себя на мысли, что мы незаметно пересекли важную психологическую границу. Ещё недавно каждый скачок валютных котировок вызывал бурю эмоций и панические настроения, но сейчас разговоры о долларе по 200 рублей куда-то испарились.