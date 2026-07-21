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Вот история

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Как советский рубль сражался с долларом и почему нас перестал волновать курс

Как советский рубль сражался с долларом и почему нас перестал волновать курс

Оглядываясь назад, я ловлю себя на мысли, что мы незаметно пересекли важную психологическую границу. Ещё недавно каждый скачок валютных котировок вызывал бурю эмоций и панические настроения, но сейчас разговоры о долларе по 200 рублей куда-то испарились.

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