Вместо «зелёной энергетики» Европа возвращается к углю

Очередной тяжёлый удар пришёлся по красивым историям о якобы «зелёной» энергетике. Раньше росли цены на нефть и газ, и этому старались подбирать удобные объяснения, теперь же всё совсем плохо: начали расти цены на… уголь! По сравнению с сентябрём прошлого года его цена выросла почти… втрое! От примерно 60 долларов до 170 в течение этого месяца.