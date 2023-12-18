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Портал "Грамота.ру" объявил слово 2023 года

Цифровой портал «Грамота.ру» объявил слово 2023 года. Им стала «нейросеть». Выбор был сделан на основе анализа больших данных, частоты запросов на портале, а также оценки лингвистов, социологов и других специалистов.

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