Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 886 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgenija Palette
    !!!!!!!!!!!!!!!!!“Мы пришли учитьс...
  • Владимир Елкин
    Фамилию организатора этой встречи с "важными" гостями - в студию!...и на зону!“Мы пришли учитьс...
  • Александр Глущенко
    😂😂😂😂 тебя кто научил  умным словам )))) Но не рассказал перевод на хуторскомЛеониду Слуцкому ...

Если в голове нет трещины, мозги туда никак не попадут

Если в голове нет трещины, мозги туда никак не попадут

Бывший аналитик Пентагона Карен Квятковски режет правду-матку в своём интервью. Она уверена, что любые финансовые вливания в НАТОвский недо-Рейх растащат на взятки, просроченному президенту не на что упирать ни на каких переговорах, а решать, останется ли то, что именуют Украиной, на карте или нет, и в каком виде — решать будет Владимир Путин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх