Депутаты предложили сделать День знаний выходным

Нововведение касается только родителей первоклассников.фото: пресс-служба Совета Федерации--> Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести ежегодный оплачиваемый выходной на День знаний в России.
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