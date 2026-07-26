Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 558 подписчиков

На Wildberries ВСУ не остановятся. Шурыгин сказал, что может произойти дальше. Следующие цели – "Пятёрочка" и "Магнит"?

На Wildberries ВСУ не остановятся. Шурыгин сказал, что может произойти дальше. Следующие цели – "Пятёрочка" и "Магнит"?

После атак по Wildberries ВСУ могут взяться за "Пятёрочку" и "Магнит". Военный эксперт Владислав Шурыгин сказал, как есть - удары по их логистическим крупным узлам могут спровоцировать перебои с продовольствием.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии