На Wildberries ВСУ не остановятся. Шурыгин сказал, что может произойти дальше. Следующие цели – "Пятёрочка" и "Магнит"?

После атак по Wildberries ВСУ могут взяться за "Пятёрочку" и "Магнит". Военный эксперт Владислав Шурыгин сказал, как есть - удары по их логистическим крупным узлам могут спровоцировать перебои с продовольствием.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии