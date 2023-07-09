С УКРАИНЫ ПРИДЕТСЯ УЙТИ. "КИНЖАЛЫ" НА КУБЕ ПОКАЖУТ США, ГДЕ ДВЕРЬ

АМ Алиса Майская Опять "если бы да кабы", "надо", "пора"... Пишущие все эти тексты такие вопросы решать не уполномочены. Советчики...

Анд Там секунду в триллион лет могут растянуть🤷‍♂️ так что этим там жариться и жариться