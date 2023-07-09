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С УКРАИНЫ ПРИДЕТСЯ УЙТИ. "КИНЖАЛЫ" НА КУБЕ ПОКАЖУТ США, ГДЕ ДВЕРЬ

С УКРАИНЫ ПРИДЕТСЯ УЙТИ. "КИНЖАЛЫ" НА КУБЕ ПОКАЖУТ США, ГДЕ ДВЕРЬ

ФОТО: VASIL KUZMICHONAK/ANDREI ARMIAGOV/SHUTTERSTOCK.COM ВЛАДИМИР ХОМЯКОВ Огромное число наших нынешних проблем уходит корнями в горбачёвско-ельцинскую эпоху.

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Комментарии
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АМ
Алиса Майская
Опять &quot;если бы да кабы&quot;, &quot;надо&quot;, &quot;пора&quot;... Пишущие все эти тексты такие вопросы решать не уполномочены. Советчики...
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9 час.
Анд
Там секунду в триллион лет могут растянуть🤷‍♂️ так что этим там жариться и жариться
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9 час.
ВА
Владимир Ананин
Надо делать не на словах, а на деле, пора возвращаться на Кубу, Вьетнам, Северную Корею но и конечно в Германию.
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5 час.

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