ФОТО: VASIL KUZMICHONAK/ANDREI ARMIAGOV/SHUTTERSTOCK.COM ВЛАДИМИР ХОМЯКОВ Огромное число наших нынешних проблем уходит корнями в горбачёвско-ельцинскую эпоху.
С УКРАИНЫ ПРИДЕТСЯ УЙТИ. "КИНЖАЛЫ" НА КУБЕ ПОКАЖУТ США, ГДЕ ДВЕРЬ
Комментарии
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АМ
Алиса Майская
Опять "если бы да кабы", "надо", "пора"... Пишущие все эти тексты такие вопросы решать не уполномочены. Советчики...
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9 час.
Анд
Там секунду в триллион лет могут растянуть🤷♂️ так что этим там жариться и жариться
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9 час.
ВА
Владимир Ананин
Надо делать не на словах, а на деле, пора возвращаться на Кубу, Вьетнам, Северную Корею но и конечно в Германию.
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5 час.
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