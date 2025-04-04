Виктор Анисимов Тамп недовольный неуступчивостью Путина, его не желание подписывать с Украиной "мирный договор", а реально полную и безоговорочную капитуляцию России перед западным миром, угрожает тем странам которые будут покупать российскую нефть заградительными пошлинами до 50% на их товары поставляемые в США.
У Трампа реально крышу снесло
Комментарии
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Владислав Владислав
Интересная статья!
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6 час.
Александр Николаевич
Ув. Афтор! В заголовке опросника слово "пиндостан" следует писать через "пи", т.е 3,14ндостан! Это будет ТоЛИРАНТНО!
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5 час.
РР
Русский Россиянин
А мы опять разинув рот, ждём ништяков и подставляем свою страну нефтяные хабы под удары, это такое они нам перемирие приготовили, даже сбиваем свои беспилотники, выводы не сделали опять верим в чудо. Кстати у нас в стране бензин дороже чем у них, о своих жителях не беспокоимся, готовы их поставить на колени и назвать это ростом экономики
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4 час.
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