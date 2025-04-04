У Трампа реально крышу снесло

РР

Русский Россиянин

А мы опять разинув рот, ждём ништяков и подставляем свою страну нефтяные хабы под удары, это такое они нам перемирие приготовили, даже сбиваем свои беспилотники, выводы не сделали опять верим в чудо. Кстати у нас в стране бензин дороже чем у них, о своих жителях не беспокоимся, готовы их поставить на колени и назвать это ростом экономики