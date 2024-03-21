ЦИК официально объявил Путина президентом России, на прошедших выборах он набрал 87,28% голосов.
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ЦИК официально объявил Путина президентом России, на прошедших выборах он набрал 87,28% голосов.