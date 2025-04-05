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Царьград

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Взрыв в Брестском районе: погиб ребенок, еще двое пострадавших госпитализированы

Взрыв в Брестском районе: погиб ребенок, еще двое пострадавших госпитализированы

В агрогородке Страдечь, Брестский район, взрыв боеприпаса привел к гибели подростка. Также пострадали пенсионер и второй ребенок, которым сейчас оказывается медицинская помощь.

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